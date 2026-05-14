Samsung, kullanıcıların uzun süredir şikâyet ettiği sistem içi reklamlar konusunda önemli bir adım attı. Yeni One UI 8.5 güncellemesiyle birlikte Cihaz Bakım uygulamasına reklam bildirimlerini otomatik tespit edip engelleyen sistem eklendi.

Samsung kullanıcılarının yıllardır eleştirdiği konulardan biri olan uygulamaların istenmeyen reklam bildirimleri için sonunda önemli bir değişiklik yapıldı. Şirketin Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesi üzerinde yaptığı yeni çalışmalar, özellikle rahatsız edici reklam bildirimlerini azaltmaya odaklanıyor. Yani artık hava durumu uygulaması size oyun tanıtımı gönderemeyecek.

Ücretsiz uygulamaların önemli bir kısmı, gelirini kullanıcının bildirim paneline yerleştirdiği reklamlar üzerinden sürdürüyor. Bu tür uygulamalar ekranın üst kısmındaki alanı işgal ederek gerçek mesajların veya sistem uyarılarının gözden kaçmasına neden olabiliyor.

Samsung'un yeni güncellemesiyle birlikte, bu uygulamaları tek tek bulup bildirimlerini manuel olarak kapatma zahmeti ortadan kalkıyor. Sistem, agresif reklam politikası sergileyen uygulamayı otomatik olarak tespit edip "spam" kategorisine alıyor.

GÜVENLİK VE GİZLİLİK

Sistem aynı zamanda güvenlik boyutuyla da öne çıkıyor. Bildirim yoluyla gelen reklamların bir kısmı, kullanıcıyı yanıltıcı web sitelerine ya da zararlı indirme bağlantılarına yönlendirebiliyor. Özellikle teknolojiye çok hakim olmayan yaşlı kullanıcılar veya çocuklar için bu tür bildirimler ciddi bir risk oluşturuyor.

Kullanıcılar, sistemin engellediği içerikler hakkında bilgilendiriliyor ve isterlerse belirli uygulamalar için Ayarlar > Cihaz bakımı > Bakım raporu > Aşırı uyarılar bölümünden bu engeli kaldırabiliyor. Yani kontrol tamamen kullanıcıda kalıyor.

PİL ÖMRÜ DE KORUNACAK

Arka planda sürekli bildirim göndermek için internet bağlantısı kuran uygulamalar, pil ömrünün de kısalmasına neden oluyor. Bu engelleme ile hem pil ömrü korunuyor hem de işlemci üzerindeki gereksiz yük azaltılıyor.

