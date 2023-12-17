Türkiye, yerli tasarımda zirveye oynuyor: Dünya devlerini geride bıraktı

17 Aralık 2023 15:25 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 15:26

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Anadolu Ajansı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "2023 Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu"na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kacır, Türkiye'nin, 2022 yılı itibarıyla yerli tasarım başvuru sayısında dünyada 2. sırada yer aldığını belirterek, "Hedefimiz, tasarım, marka, katma değer zincirini güçlendirmek." ifadesini kullandı.

Bakan Kacır, "Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün yayımladığı 2023 Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu verilerine göre Türkiye, 2022 yılında yerli tasarım başvuru sayısında dünyada 2. sırada yer alıyor. Hedefimiz, tasarım, marka, katma değer zincirini güçlendirmek." değerlendirmesini yaptı.

"VAKİT TÜRKİYE VAKTİDİR"

Geçtiğimiz gün, TBMM Genel Kurulunda bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada ise Bakan Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda AR-GE ve inovasyona her daim öncelik verdiklerini, AR-GE harcamalarının yıllık 12 milyar dolara yükseldiğini, sağladıkları destek mekanizmalarıyla özel sektörün AR-GE kültürünü benimseyerek teknoloji ve inovasyon altyapısında öncü rol üstlendiğini belirtti.

Bu yıl TÜBİTAK eliyle 180 üniversitenin ve 2 bin 600 firmanın 7 bin 500'den fazla projesine 5,1 milyar lira destek sağladıklarını, 60 şehirde kurdukları 101 teknoparkta 9 bin 951 girişimle teknoloji geliştirme yolculuğunu sürdürdüklerini dile getiren Kacır, 1623 AR-GE ve tasarım merkeziyle kurdukları altyapının meyvelerini aldıklarını söyledi. Bugün yerli patent başvurularında 12'nci, marka başvurularında 4'üncü, tasarım başvurularında ise 2'nci sırada olduklarını belirten Kacır, Türkiye'de 21 yıl önce 414 olan yerli patent başvuru sayısının geçen yıl 9 bin 9'a ulaştığına dikkati çekti.

Son 5 yılda yüzde 66 artış gösteren yüksek teknoloji üretiminin, domino taşı etkisi oluşturarak gelecek dönemlerde ihracata önemli katkılar sunacağını vurgulayan Kacır, "Savunma sanayii alanında yıllık 240 milyon dolardan 5,5 milyar dolara yükselen ihracatımız bunun en güzel örneğidir. Elbette tam bağımsızlık ve kalkınma hedeflerimize erişmek adına bu başarıları savunma sanayii ile sınırlı tutamayız. Ama savunma sanayiindeki başarı ve tecrübeden çok şey öğrendik. Yeni bir endüstri politikasını bu öğreti temelinde inşa ettik." dedi.

Kacır, yeni nesil elektrikli ve akıllı milli otomobili Togg'u başarıyla yollara çıkardıklarını, 60 yıl öncesinin Devrim otomobili hayalini, devrin otomobilini üreterek gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi.