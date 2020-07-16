Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahraman polisin şehadet haberi Sivas’ta Mevlana Mahallesinde ikamet eden eşi Hilal, babası İbrahim ve annesi Dilber Demir’e verildi. Bir çocuk babası olan Demir’in baba ocağına Türk Bayrağı asıldı.