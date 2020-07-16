Kahraman polisin şehadet haberi Sivas’ta Mevlana Mahallesinde ikamet eden eşi Hilal, babası İbrahim ve annesi Dilber Demir’e verildi. Bir çocuk babası olan Demir’in baba ocağına Türk Bayrağı asıldı.
Şehit haberi Sivas’a ulaştı
16.07.2020 - 09:05 | Son Güncelleme: 16.07.2020 - 09:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivaslı Özel Harekat Polisi Muhammed Demir, güvenlik güçlerimizin Siirt’in Pervari ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : şehit,Özel Harekat Polisi Muhammed Demir,
718352 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/718352.aspx
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