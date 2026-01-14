1 aydır aralıksız kar yağan ilde bir haftada ikinci çığ felaketi
Yoğun kar yağışının etkili olduğu Hakkari’de çığ düştü. Yerleşim alanına kadar düşen çığ endişeye neden olurken bölgede herhangi bir can veya mal kaybı olmadığı öğrenildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaklaşık bir aydır etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, kentte hayatı da olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yer yer metreleri bulduğu ilçede, Yeşiltaş köyünde faciadan dönüldü.
Gece saatlerinde köyün üst kısmındaki dağlık alandan kopan çığ, yerleşim birimine doğru ilerledi. Köy sakinleri arasında büyük paniğe neden olan çığ, evlerin bitişiğinden geçerek durabildi. Çığda herhangi bir can veya mal kaybı ise olmadı.
Kar yığınının evlerin kapı eşiklerine kadar ulaştığını gören köy sakinleri, durumdan endişelendi.
BİR HAFTA ÖNCE DE DÜŞTÜ
Bir hafta önce de Hakkari'deki Çanaklı köyünde çığ düşmüştü. Çığ nedeniyle yol trafiğe kapanmış, birçok araç yollarda mahsur kalmıştı.
ARTVİN’DE ÇOBANLAR ÇIĞ ALTINDA KALMIŞTI
Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü Aksu Dağı bölgesinde meydana gelen çığ felaketinde ise 6 çoban ile yaklaşık bin 200 küçükbaş hayvan çığa maruz kalmıştı.
Çobanlardan 3’ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, çığ altında kalan 3 çoban için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında Suat Temel ve Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla’nın cansız bedeni çıkarılmıştı.