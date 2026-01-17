Alanya’da 2010 yılında piknik sırasında kaybolan zihinsel engelli Dilek Başbağ için, aradan geçen 15 yılın ardından gaiplik süreci başlatıldı. Mahkeme, Başbağ’ın hayatta ya da ölü olduğuna dair bilgisi bulunanların 6 ay içinde başvurmasını istedi.

Ailesiyle birlikte Alanya'nın Kızılcaşehir Mahallesi'ne pikniğe giden ve o dönem 26 yaşında olan Dilek Başbağ'dan 23 Mayıs 2010 tarihinden itibaren bir daha haber alınamadı. O tarihten bu yana yapılan tüm arama çalışmalarına rağmen Başbağ'a ulaşılamadı.

MAHKEMEDEN RESMİ ÇAĞRI

Kayboluşunun üzerinden 15 yıl 7 ay 26 gün geçen Dilek Başbağ için ailesinin başvurusu üzerine mahkeme gaiplik işlemleri kapsamında ilan yayımladı. İlanda, Başbağ'ın hayatta olduğuna ya da ölümüne ilişkin bilgisi olanların, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay içinde Alanya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurmaları gerektiği belirtildi. Mahkeme tarafından belirtilen süre içerisinde herhangi bir bilgi ya da başvuru olmaması halinde, Dilek Başbağ hakkında gaiplik kararı verileceği öğrenildi.

GAİPLİK KARARI NEDİR?

Gaiplik kararı, uzun süredir kendisinden haber alınamayan ve hayatta olup olmadığı kesin olarak bilinmeyen bir kişi hakkında, mahkeme tarafından hukuken ölü kabul edilmesi anlamına gelir.

"NE ÖLÜSÜNÜ NE DİRİSİNİ GÖRDÜK"

Aradan geçen uzun yıllara rağmen umutlarını kaybetmediğini ifade eden anne Durdane Başbağ (78), yaşadığı acıyı anlattı. Kızını kaybettiği günden bu yana büyük bir çaresizlik yaşadığını belirten anne, "2010 yılında, pazar günü Oba Kızılcaşehir köyünde kızımı kaybettim. O günden sonra bir daha da bulamadık. Ne ölüsünü ne dirisini gören, bilen yok. Ben kızımın bulunmasını istiyorum. Dayanacak gücüm kalmadı" dedi.

"BENİM KIZIM DUMAN MI OLDU?"

Yetkililere başvurduğunu söyleyen acılı anne, "Kaybolduktan sonra köy imamına ve belediyeye anons yaptırdım. Gören bilen çıkmadı. Benim kızım duman mı oldu, buhar mı oldu? Uçup gitti mi?" sözleriyle yaşadığı isyanı dile getirdi.

"GÖREN VAR AMA SÖYLEMİYORLAR"

Kızını mutlaka gören ya da bilen birilerinin olduğunu düşündüğünü ifade eden anne Başbağ, "Mutlaka benim kızımı gören bilen var ama söylemiyorlar. Söylemeyenleri vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum. Yeterki kızım bulunsun, başka bir şey istemiyorum" diyerek çağrıda bulundu.

