Türkiye'nin son 3 aylık yağış haritasını değerlendiren Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Meteorolojik kuraklık büyük ölçüde hafiflemiş olsa da hidrolojik kuraklığın tamamen sona erdiğini söylemek için erken” diyerek uyardı. Kadıoğlu 10 ilde olağanüstü kuraklık şartlarının sürdüğüne dikkat çekti.

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Meteoroloji’nin nisan ayı Standartlaştırılmış Yağış İndeksi (SPI) haritalarını değerlendirdi.

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HİDROLOJİK KURAKLIK RİSKİ

Meteorolojik kuraklığın büyük ölçüde hafiflediğini belirten Kadıoğlu hidrolojik kuraklığın ise devam ettiğini söyledi.

“ZAMANA İHTİYAÇ VAR”

Kadıoğlu “Özellikle Marmara, Ege, İç Anadolu'nun bazı kesimleri ve Batı Karadeniz'de su kaynaklarının toparlanması için zamana ihtiyaç var” dedi.

Son yağışların tarımsal kuraklık üzerindeki baskıyı azalttığını söyleyen Kadıoğlu “Son 3 aylık SPI haritalarında Türkiye'nin önemli bölümünde çok nemli ve olağanüstü nemli şartlar görülüyor, bu tablo ilkbaharda yaşanan kuvvetli yağışları ve bazı bölgelerdeki taşkınları açıklıyor” diye konuştu.

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10 İLDE OLAĞANÜSTÜ ŞART

Son 24 aylık SPI haritalarının değerlerini hatırlatan Kadıoğlu Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Manisa çevresinde iki yıllık ölçekte şiddetli ve yer yer olağanüstü kuraklık şartlarının sürdüğüne dikkat çekti. Kadıoğlu, Erzurum, Kars, Ağrı, Van, Rize, Trabzon ve Artvin çevresinde yağışların uzun dönem ortalamalarının üzerinde seyrettiğini belirtti.

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Türkiye'de iklim değişikliğinin yağışların dağılımını daha düzensiz hale getirdiğine dikkat çeken Kadıoğlu, şunları söyledi:

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“SEL VE TAŞKIN RİSKİ ARTABİLİYOR”

Bir bölgede aynı yıl içinde hem kuraklık hem de taşkın yaşanabiliyor. Yağışın toplam miktarı kadar ne zaman ve hangi şiddette düştüğü de önem taşıyor. Kuruyan toprak ani ve şiddetli yağışları ememediği için sel ve taşkın riski artabiliyor. Meteorolojik kuraklık büyük ölçüde hafiflemiş olsa da hidrolojik kuraklığın tamamen sona erdiğini söylemek için erken. Özellikle Marmara, Ege, İç Anadolu'nun bazı kesimleri ve Batı Karadeniz'de su kaynaklarının toparlanması için zamana ihtiyaç var.

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