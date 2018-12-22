Bodrum'da tadilat yapılan bir binada, bugün saat 11.30 sıralarında ikinci katın tabanı çöktü. Enkaz altında kalan 5 işçi yaralandı. Enkaz altından çıkartılan işçiler hastaneye kaldırıldı.
Bodrum'da bina çöktü yaralılar var
22.12.2018 - 12:18 | Son Güncelleme: 22.12.2018 - 12:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla’nın Bodrum ilçesinde tadilat yapılan binada çökme meydana geldi. Olayda 5 işçi yaralandı.
Etiketler : bodrum,haberler,
594694 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/594694.aspx
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