Akdeniz açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin saat 13.43'te gerçekleştiği belirlendi.
Akdeniz'de deprem
20.02.2019 - 14:51 | Son Güncelleme: 20.02.2019 - 14:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Akdeniz açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem oldu.
Etiketler : Akdeniz,deprem,
605889 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/605889.aspx
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