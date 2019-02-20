Akdeniz açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin saat 13.43'te gerçekleştiği belirlendi.