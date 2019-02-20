Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da yoğun sis etkili olmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde başlayan sis kentte seyrine doyumsuz bir görüntü oluşturdu. Sis altında kalan tarihi yapılar ve caddeler oluşturduğu manzarayla mest etti. Öte yandan, sis nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi.