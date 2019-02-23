Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Taşgeçit Mahallesinde 55 yaşındaki H.K.'nın yanmış cesedi evine yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulundu. H.K’nın cesedi Adlı Tıp Kurumuna kaldırılırken, kadının nasıl yandığı araştırılıyor. 