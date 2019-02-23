Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Taşgeçit Mahallesinde 55 yaşındaki H.K.'nın yanmış cesedi evine yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulundu. H.K’nın cesedi Adlı Tıp Kurumuna kaldırılırken, kadının nasıl yandığı araştırılıyor.
Trabzon’da yanmış kadın ceset bulundu
23.02.2019 - 16:13 | Son Güncelleme: 23.02.2019 - 16:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon’un Araklı ilçesine bağlı Taşgeçit Mahallesinde yanmış kadın cesedi bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Trabzon,Araklı,yanmış kadın cesedi,
606648 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/606648.aspx
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