Merkez üssü Sarayköy ilçesi, Tekkeköy Mahallesi olan deprem Denizli merkez ve ilçelerinde de hissedildi. Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini 6.5 kilometre olarak açıkladı.
Denizli'de korkutan deprem | 11 Mart 2019 son depremler
11.03.2019 - 13:02 | Son Güncelleme: 11.03.2019 - 13:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: İHA
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609729 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/609729.aspx
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