Acıpayam ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen ve 30 evin yıkıldığı 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından artçı şoklar devam ederken, ilçe 20.43’de 4.2 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikte bir depremle daha sarsıldı. Korkuya neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
Acıpayam 4.2 büyüklüğünde depremle yine sarsıldı
20.03.2019 - 21:15 | Son Güncelleme: 20.03.2019 - 21:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli’nin Acıpayam ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Etiketler : Denizli,deprem,
611520 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/611520.aspx
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