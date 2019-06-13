Güngören Merkez Mahallesi Bağcı Sokak içerisinde bulunan 6 katlı bir bina yıkılma tehlikesi nedeniyle tedbir amaçlı boşaltıldı. Binanın bulunduğu sokağa gelen polis ekipleri sokak içerisinde önlem alırken, kaymanın olduğu tespit edilen bina belediye ekipleri tarafından mühürlendi.
Güngören’de yıkılma tehlikesi bulunan 6 katlı bina boşaltıldı
13.06.2019 - 19:41 | Son Güncelleme: 13.06.2019 - 19:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Güngören’de yaşanan kayma neticesinde yıkılma tehlikesi bulunan 6 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı.
Etiketler : Güngören,
630847 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/630847.aspx
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