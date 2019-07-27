Gökevler Mahallesi'nde bulunan Siteler İlkokulu'nun çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Esenyurt'ta okul çatısında korkutan yangın!
27.07.2019 - 17:01 | Son Güncelleme: 27.07.2019 - 17:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Esenyurt Siteler İlkokulu’nun çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Etiketler : esenyurt,okul,yangın,
639993 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/639993.aspx
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