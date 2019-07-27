Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gökevler Mahallesi'nde bulunan Siteler İlkokulu'nun çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.