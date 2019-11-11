Alınan bilgiye göre, Gömeç ilçesi Keremköy Mahallesi’nde rutin devriye sırasında jandarma ekipleri zeytinlik alanda kalabalık bir grup fark etti. Harekete geçen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 5 Afganistan, 26 Pakistan, 3 Özbekistan, 2 Irak ve 2 İran uyruklu olmak üzere toplam 38 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenlerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi
Balıkesir’de 38 kaçak göçmen yakalandı
11.11.2019 - 20:52 | Son Güncelleme: 11.11.2019 - 20:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir’in Gömeç ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan 38 kaçak göçmen yakalandı.
Etiketler : Balıkesir,
661959 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/661959.aspx
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