İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Özcan'ın silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Olay yeri incelemesinin ardından Özcan'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.