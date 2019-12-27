Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İl Hıfzı Sıhha Kurulu kararıyla, olumsuz hava koşulları nedeniyle Hakkari merkezde ve Yüksekova ilçesinde 27 Aralık 2019 Cuma günü okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.
Hakkari'de okullar tatil edildi
27.12.2019 - 07:39 | Son Güncelleme: 27.12.2019 - 07:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari ve Yüksekova ilçesinde okullar yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi.
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671297 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/671297.aspx
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