Abdullah Avcı ile yollarını ayıran ve Sergen Yalçın'ı 1,5 yıllığına takımın başına getiren Beşiktaş'ta 47 yaşındaki teknik adam için Vodafone Park'ta imza töreni düzenlenecek. Beşiktaş efsanesi Sergen Yalçın için düzenlenecek imza törenini seyretmek isteyen taraftarlar, stat etrafında uzun kuyruklar oluşturdu. Emniyeti güçleri yoğun güvenlik önlemi alırken, stada giriş için oluşan kuyruğun yüzlerce metre olması dikkatlerden kaçmadı.
Vodafone Park'ta Sergen Yalçın izdihamı
30.01.2020 - 18:25 | Son Güncelleme: 30.01.2020 - 18:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın için 19.03'te düzenlenecek imza töreni öncesinde Vodafone Park önünde uzun kuyruklar oluştu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Beşiktaş,sergen yalçın,
678340 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/678340.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER