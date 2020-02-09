Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan özel bir hastanede, henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Binada bulunan hastalar hemen tahliye edilirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndürme ve tahliye çalışmaları sürüyor.