İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan özel bir hastanede, henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Binada bulunan hastalar hemen tahliye edilirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndürme ve tahliye çalışmaları sürüyor.
İzmir’de özel bir hastanede yangın!
09.02.2020 - 12:28 | Son Güncelleme: 09.02.2020 - 12:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'de özel bir hastanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Hastalar tahliye edilirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : izmir,yangın,
680249 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/680249.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER