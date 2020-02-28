AFAD Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 09.16 sıralarından merkez üstü Tuşba ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem olduğu belirtildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.
Van’da 3.8 büyüklüğünde deprem
28.02.2020 - 09:56 | Son Güncelleme: 28.02.2020 - 09:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’ın Tuşba ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Van,deprem,
684567 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/684567.aspx
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