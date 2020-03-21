Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Siyami Ersek Hastanesi’nde Koordinasyon Toplantımızı gerçekleştirdik. Bizler sahada ülkemiz için önlemler alırken, vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum" notunu düştü.
Sağlık Bakanı Koca'dan vatandaşlara koronavirüs çağrısı
21.03.2020 - 18:47 | Son Güncelleme: 21.03.2020 - 19:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlara evde kalmaları konusunda hassasiyet vurgusu yaptı.
Kaynak: İHA
Etiketler : koronavirüs,sağlık bakanı,
689914 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/689914.aspx
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