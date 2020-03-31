Bir inşaatta çalışan Ahmet Kaplan (56), kalıp çaktığı esnâda yere düştü. Dr. Ziya Kaya Mahallesinde Roda İmam Hatip Lisesi yanında yapımı devam eden inşaatın ikinci katından yola düşen Ahmet Kaplan, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.
İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
31.03.2020 - 16:51 | Son Güncelleme: 31.03.2020 - 16:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın Gemlik ilçesinde kalıp çakarken inşattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : inşaattan düşen işçi,
692738 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/692738.aspx
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