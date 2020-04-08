Konuya ilişkin Gestaş firmasından yapılan yazılı açıklamada; “08.04.2020 Çarşamba günü, Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferlerimiz olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.
Gökçeada’ya tüm feribot seferleri iptal edildi
08.04.2020 - 09:05 | Son Güncelleme: 08.04.2020 - 09:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde yarın yapılacak olan tüm feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Etiketler : Gökçeada,
694765 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/694765.aspx
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