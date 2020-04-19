Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, Bünyan ilçesine bağlı Büyüktuzhisar Mahallesi'nde gece 02.34 sularında 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kayseri'de 3.3 büyüklüğünde deprem
19.04.2020 - 10:22 | Son Güncelleme: 19.04.2020 - 10:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Büyüktuzhisar Mahallesi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : deprem,kayseri,19 nisan deprem,
697750 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/697750.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER