Valilikten yapılan açıklamada, "14 gün süreyle tedbir amaçlı uygulanan karantina yapılan sağlık kontrollerinde olumsuz bir duruma rastlanmadığı için Dumlupınar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla sonlandırıldı" denildi.
Yüylük köyünde karantina sona erdi
03.05.2020 - 14:51 | Son Güncelleme: 03.05.2020 - 14:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeni tip koronavirüsün (Covid-19) yayılmasını engellemek, sosyal izolasyonu sağlayarak vatandaşların sağlığını korumak için Kütahya’nın Dumlupınar ilçesine bağlı Yüylük köyünde uygulanan karantina sona erdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : koronavirüs,karantina,
701308 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/701308.aspx
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