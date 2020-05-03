Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamada, "14 gün süreyle tedbir amaçlı uygulanan karantina yapılan sağlık kontrollerinde olumsuz bir duruma rastlanmadığı için Dumlupınar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla sonlandırıldı" denildi.