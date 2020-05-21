Kaza, öğle saatlerinde Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesinde bulunan tünelin girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tünelin yüksekliğini hesaplayamayan sürücü kamyonetiyle tünelin girişine sıkışıp kaldı. Şans eseri kaza sürücü burnu bile kanamadan kurtulmayı başardı.
Bursa'da kamyonet tünelde sıkıştı
21.05.2020 - 15:11 | Son Güncelleme: 21.05.2020 - 15:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da seyir halinde ilerleyen kasalı kamyonetin sürücü tünelin yüksekliğini hesaplayamayınca tünelin girişinde sıkıştı.
Etiketler : Bursa,
705787 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/705787.aspx
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