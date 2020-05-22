Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 58 adet uyuşturucu hap, 37,09 gram bonzai maddesi, 25,13 gram esrar maddesi ile 0,27 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli tutuklanırken, diğer şüpheliler ile ilgili soruşturma devam ediyor.
Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu
22.05.2020 - 21:42 | Son Güncelleme: 22.05.2020 - 21:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 4 operasyonda toplam 8 kişi yakalandı.
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706091 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/706091.aspx
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