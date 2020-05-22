Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 58 adet uyuşturucu hap, 37,09 gram bonzai maddesi, 25,13 gram esrar maddesi ile 0,27 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli tutuklanırken, diğer şüpheliler ile ilgili soruşturma devam ediyor.