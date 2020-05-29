Kandilli Rasathanesinden alınan bilgiye göre, bugün saat 00.38’de merkez üssü Erzincan’ın Çayırlı ilçesine bağlı Saraycık köyünde 2.3, saat 03.45’de Kemah ilçesine bağlı Koçkar’da 2.0 ve saat 06.25’de Çayırlı’ya bağlı Boybeyi köyünde 3.3 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Erzincan'da hafif şiddetli 3 deprem
29.05.2020 - 09:22 | Son Güncelleme: 29.05.2020 - 09:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzincan’da hafif şiddetli 3 deprem meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Erzincan,deprem,29 mayıs depremler,
707430 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/707430.aspx
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