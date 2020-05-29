Kandilli Rasathanesinden alınan bilgiye göre, bugün saat 00.38’de merkez üssü Erzincan’ın Çayırlı ilçesine bağlı Saraycık köyünde 2.3, saat 03.45’de Kemah ilçesine bağlı Koçkar’da 2.0 ve saat 06.25’de Çayırlı’ya bağlı Boybeyi köyünde 3.3 büyüklüğünde depremler meydana geldi.