Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dönemin Diyarbakır Valisi Behram Paşa tarafından 1572’de Mimar Sinan’a yaptırılan caminin bu hâli, görenleri üzdü. Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen “Kazı, sanırım koronavirüs sebebiyle camilerin kapalı olduğu dönemde gerçekleştirilmiş. Suçluların yakalanmasını istiyoruz” dedi.