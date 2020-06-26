Dönemin Diyarbakır Valisi Behram Paşa tarafından 1572’de Mimar Sinan’a yaptırılan caminin bu hâli, görenleri üzdü. Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen “Kazı, sanırım koronavirüs sebebiyle camilerin kapalı olduğu dönemde gerçekleştirilmiş. Suçluların yakalanmasını istiyoruz” dedi.
448 yıllık camide hazine aradılar
26.06.2020 - 03:53 | Son Güncelleme: 26.06.2020 - 03:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Birçok tarihî eseri tahrip eden defineciler bu defa camiyi hedef aldı. Kimliği belirsiz kişiler, Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki tarihî Behram Paşa Camii’nin kapı girişinde bir buçuk metre çukur kazıp hazine aradı.
Etiketler : Behram Paşa Cami,
713669 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/713669.aspx
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