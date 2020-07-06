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Beylikdüzü'nde belediye otobüsü E5 yanyolda refüje çıkarak kaza yaptı
06.07.2020 - 12:26 | Son Güncelleme: 06.07.2020 - 12:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beylikdüzü Haramidere-Avcılar seferini yapan körüklü belediye otobüsü E5 yanyolda refüje çıkarak kaza yaptı. Kazada bazı yolcular yaralandı. Yaralı yolculara 112 ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
Etiketler : Beylikdüzü Haramidere-Avcılar,
716036 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/716036.aspx
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