Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli Körfez’de çelik konstrüksiyon işi yapan Mustafa Yılmaz, 2002’de ortadan kayboldu. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Ancak Yılmaz’ın bir türlü izine rastlanamadı. Kayıp bulunamayınca yetkili mahkeme, 2009’da gaiplik kararı verdi ve dosya kapandı. Şimdiki İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, faili meçhul olayların aydınlatılması yönünde talimat verince soruşturma yeniden ele alındı. Polisler, dosyada şüpheli olarak sorgulanan şahısların ifadelerinde çelişkiler tespit etti. Ekipler, 37 yaşındayken kaybolan iş adamı ile yasak ilişki yaşadığı belirlenen M.S, onun eşi B.B. ve aileleri üzerinde yoğunlaştı. Yapılan çalışmalarda M.S. ile B.B’nin kayıp olayından sonra boşandığı ortaya çıktı. Beş aylık takip sonucu Kocaeli, Karabük ve Konya’da M.S, B.B, S.S, A.S, R.S, İ.K, O.K, N.T, E.A. ve C.D. gözaltına alındı. Şahıslar sorgularında olayın gerçek yüzünü şöyle anlattı: Yılmaz ile yasak ilişki yaşayan M.S. evi terk etti. Bunu öğrenen B.B, karısının Konya’daki ailesine durumu anlattı. M.S’nin ailesinden birkaç kişi Kocaeli’ye geldi. Bu kişiler, kızlarının bulunması için üç kişi ile anlaştı. Bir araya gelen şahıslar, Yılmaz’ı kendi aracı ile Körfez İlimtepe’de bir yere kaçırdı. Ardından göletin yanında bayıltana kadar darbetti. Daha sonra Yılmaz, benzin dökülüp yakılan aracıyla birlikte uçurumdan aşağı atıldı.

Altı şüpheli tutuklandı

Şahısların olayı gerçekleştirdiği yerde inceleme yapan güvenlik güçleri Mustafa Yılmaz’ın otomobiline ait plaka ve bazı parçalar buldu ancak cesede rastlanmadı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.S, A.S, R.S, İ.K, N.T. ve O.K. tutuklandı, diğerleri serbest kaldı.