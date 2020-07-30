Karabük'te koronavirüsten dolayı yoğun bakımda tedavi gören Ramazan Başaran(59) yaşam mücadelesini kaybetti. Kentte korona virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 19 oldu.
Karabük’te koronavirüsten 1 kişi daha hayatını kaybetti
30.07.2020 - 12:49 | Son Güncelleme: 30.07.2020 - 12:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karabük'te koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören 59 yaşındaki Ramazan Başaran hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : karabük,koronavirüs,
721674 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/721674.aspx
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