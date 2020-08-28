Bayburt İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, Bayburt merkeze bağlı Saraycık köyü bugün itibariyle karantina alındı.
İkinci bir değerlendirmeye kadar köye giriş ve çıkışlar kısıtlandı.
Bayburt’un Saraycık köyü karantinaya alındı
28.08.2020 - 12:50 | Son Güncelleme: 28.08.2020 - 12:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bayburt’ta korona virüs tedbirleri kapsamında Saraycık köyü karantinaya alındı.
Bayburt İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, Bayburt merkeze bağlı Saraycık köyü bugün itibariyle karantina alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bayburt,karantina,
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