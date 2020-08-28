Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayburt İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, Bayburt merkeze bağlı Saraycık köyü bugün itibariyle karantina alındı.



İkinci bir değerlendirmeye kadar köye giriş ve çıkışlar kısıtlandı.