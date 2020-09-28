Şişli'de Kutlubey Sokak'ta bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama geldi. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken ekiplerin incelemesi devam ediyor.
Şişli'de bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama geldi
28.09.2020 - 12:35 | Son Güncelleme: 28.09.2020 - 12:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şişli'de Kutlubey Sokak'ta bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama geldi. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken ekiplerin incelemesi devam ediyor.
Etiketler : Şişli,
735067 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/735067.aspx
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