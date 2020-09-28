Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şişli'de Kutlubey Sokak'ta bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama geldi. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken ekiplerin incelemesi devam ediyor.