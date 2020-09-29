Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Çatakören köyü mevkiinde bulunan ormanlık alanda şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç elektrik direğinin telini kopardı. Ağaçların arasına düşen elektrik direği yangına neden oldu. Dumanların yükseldiğini gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı arazöz sevk edildi. Küçük bir alanda etkili olan yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Kopan elektrik telinin onarılması için çalışma başlatıldı.