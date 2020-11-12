Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Karar doğrultusunda iki günde farklı mahallelerdeki 234 ev karantinaya alındı.