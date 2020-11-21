Edinilen bilgiye göre meyilli arazideki tarlasını süren Sezai Keskin traktörünü kaydırdı. Meyilli tarlada yuvarlanan traktörün altında kalan Sezai Çetin olay yerinde hayatını kaybetti.
Tarla sürerken traktörün altıda kalan çiftçi hayatını kaybetti
21.11.2020 - 17:38 | Son Güncelleme: 21.11.2020 - 17:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir’in Kepsut ilçesine bağlı İsaalan Kırsal Mahallesinde çift sürerken traktörü kaydıran Sezai Keskin hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : tarla,traktör,devrilme,
748034 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/748034.aspx
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