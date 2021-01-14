Sivas’ta geçtiğimiz gün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ilerleyen saatlerde etkisini arttırmıştı. Yağan kar İl Özel İdaresi sorumluluk sahasındaki 140 köy yolunu araç ulaşımına kapattı. Kapalı yolların açılması için temizleme çalışmaları başlatıldı.