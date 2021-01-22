AFAD'ın açıklamasında "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 09.57'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." denildi.
Datça açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem
22.01.2021 - 10:27 | Son Güncelleme: 22.01.2021 - 11:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ege Denizi açıklarında saat 09.57'de 4.3'lük deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 13.8 kilometrede gerçekleştiği öğrenildi.
Etiketler : muğla,datça,deprem,
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