Bu görüntüler İstanbul’un göbeğinden! Görenler şaşkına döndü

Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Temmuz 2025 14:46 - Güncelleme: 11 Temmuz 2025 14:54 - Güncelleme:

İstanbul’un Caddebostan sahilinde yavru bir köpekbalığı görüldü. Balığı görenler hayrete düşerken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntü, sosyal medyada çok kez tıklandı.

Görenleri şaşkına çeviren görüntüler İstanbul’un göbeğinden geldi. CADDEBOSTAN SAHİLDE GÖRÜLDÜ Caddebostan sahilinde görülen köpekbalığı, çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. O anlar cep telefonu kamerasınca kaydedilirken, paylaşılan görüntüler sosyal medyada binlerce yorum aldı. İlgili Haber 'Buna bile şükret' diyerek yüzüne tükürdüler! 30 yıl önce katledilen 7 soykırım kurbanı bugün toprağa verilecek

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Zeynep Erdivanlı