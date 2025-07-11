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Bu görüntüler İstanbul’un göbeğinden! Görenler şaşkına döndü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul’un Caddebostan sahilinde yavru bir köpekbalığı görüldü. Balığı görenler hayrete düşerken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntü, sosyal medyada çok kez tıklandı. 

Görenleri şaşkına çeviren görüntüler İstanbul’un göbeğinden geldi.

Bu görüntüler İstanbul’un göbeğinden! Görenler şaşkına döndü - 1. Resim

CADDEBOSTAN SAHİLDE GÖRÜLDÜ

Caddebostan sahilinde görülen köpekbalığı, çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. O anlar cep telefonu kamerasınca kaydedilirken, paylaşılan görüntüler sosyal medyada binlerce yorum aldı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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