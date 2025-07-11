Bu görüntüler İstanbul’un göbeğinden! Görenler şaşkına döndü
Yaşam Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
İstanbul’un Caddebostan sahilinde yavru bir köpekbalığı görüldü. Balığı görenler hayrete düşerken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntü, sosyal medyada çok kez tıklandı.
Görenleri şaşkına çeviren görüntüler İstanbul’un göbeğinden geldi.
CADDEBOSTAN SAHİLDE GÖRÜLDÜ
Caddebostan sahilinde görülen köpekbalığı, çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. O anlar cep telefonu kamerasınca kaydedilirken, paylaşılan görüntüler sosyal medyada binlerce yorum aldı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Zeynep Erdivanlı