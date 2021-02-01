Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre deprem, saat 08.03'te ve 24,46 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
01.02.2021 - 08:24 | Son Güncelleme: 01.02.2021 - 09:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: AA
Etiketler : ege denizi,deprem,
764280 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/764280.aspx
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