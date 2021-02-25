Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden ve sıcak hava balon turlarının başkenti konumundaki Kapadokya bölgesinde bu sabah olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından iptal edildi.
Kapadokya’da balon turları iptal edildi
25.02.2021 - 09:12 | Son Güncelleme: 25.02.2021 - 09:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bu sabah olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edildi.
Etiketler : kapadokya,balon turları,
770269 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/770269.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER