Eliz'in hayatı bir anda kabusa döndü! Patlayan konserve ağır yaraladı

Mersin'de 9 aylık Eliz bebek, misafirlikte patlayan domates konservesi kavanozlarının isabet etmesi sonucu yüzü ve vücudunda 3. derece yanıklar oluşarak ağır yaralandı. Aylar süren tedavinin ardından sağlığına kavuşan Eliz'in annesi, benzer faciaların yaşanmaması için ailelere önemli uyarılarda bulundu.

Mersin'de yaşayan Mustafa ve Gül Güven Çakır çiftinin kızları Eliz, 2023 yılının Eylül ayında henüz 9 aylıkken gittikleri misafirlikte yaşanan talihsiz olayda ağır yaralandı.

PATLAYAN KONSERVELER AĞIR YARALADI

İddiaya göre, evde bulunan köpek, Eliz bebeğin ağzındaki emziği alarak mutfağa kaçtı. Emekleyerek köpeğin peşinden mutfağa giden Eliz'in bulunduğu sırada, yaklaşık 2 saat önce hazırlanan domates konservesi kavanozları patladı. Patlamayla yüzü ve vücudunda 3. derece yanıklar oluşan Eliz bebek, aylar süren tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Şu anda 3,5 yaşında olan Eliz'in yüzünde herhangi bir iz ya da leke bulunmuyor.

Elizin hayatı bir anda kabusa döndü! Patlayan konserve ağır yaraladı

"BEBEĞİMİN ÇIĞLIĞINI DUYDUK"

Yaşadıkları o anları anlatan anne Gül Güven Çakır, "Bu olay yaşandığında bebeğim 9 aylıktı. Bir gün bir misafirliğe gitmiştik. Gittiğimiz evde köpek de vardı. Bebeğim emekliyordu o sıralarda. Köpek oyuncak zannedip bebeğimin ağzından emziği alıp kaçıyor. Bebeğim emziğini almak için köpeğin peşinden gidiyor. O sırada birden patlama sesi ve bebeğimin çığlığını duyduk. Direkt bebeğimin yanına koştuk ve gördüğümüz manzara konservelerin patladığıydı" dedi.

Elizin hayatı bir anda kabusa döndü! Patlayan konserve ağır yaraladı

AYLARCA TEDAVİ GÖRDÜ

Olayın ardından ilk müdahaleyi soğuk suyla yaptıklarını belirten Çakır, "Direkt banyoya götürüp akan suyun altında 15 dakika beklettik. Ardından hiç vakit kaybetmeden hastaneye götürdük. Hastanede ilk olarak deri soyma işlemi yapıldı. Daha sonra tedaviler ve sargılar uygulandı. Yurt dışından özel bir suni deri getirttik ve uygulandı. Ardından doktorun önerdiği ilaçlar ve kremler kullanıldı. Hastanede 2 hafta kaldık. Bunun bir haftası yoğun bakımda, bir haftası normal serviste geçti. Eve çıktıktan sonra da yaklaşık 5-6 ay boyunca tedavimiz devam etti. Şu anda bebeğim 3,5 yaşında. Hiçbir sorun kalmadı, lekesi yok, izi yok ve gayet sağlıklı" diye konuştu.

Elizin hayatı bir anda kabusa döndü! Patlayan konserve ağır yaraladı

İYİLEŞMESİ İÇİN SADECE İLAÇ DEĞİL, PSİKOLOJİK DESTEK DE ALDI

Tedavi sürecinde beslenmenin de önemli olduğuna dikkat çeken Çakır, "Doktorumuz, ilaçların yanı sıra özellikle protein ağırlıklı beslenmesini önerdi. Bunun derinin iyileşmesini hızlandırdığını söyledi. Ayrıca yaşadığı olayın psikolojik etkilerini en aza indirmek için kızımızı 2 yıl boyunca pedagoga götürdük. Bu süreçte büyük destek aldık" ifadelerini kullandı.

Elizin hayatı bir anda kabusa döndü! Patlayan konserve ağır yaraladı

FACİAYI YAŞAYAN ANNEDEN HAYATİ UYARI

Benzer olayların yaşanmaması için ailelere uyarılarda bulunan Çakır, "Bebeği ve çocuğu olan anneler mutlaka dikkat etsinler. Çocuklar bu konuda bilinçsiz oluyor. Konserveler çocukların ulaşamayacağı yerlere konulmalı. Mümkünse evde yapılmamasını tavsiye ediyorum. Yapılacaksa da mutlaka çocukların ulaşamayacağı şekilde ve üzeri örtülerek muhafaza edilmeli" dedi.

Eliz'in hayatı bir anda kabusa döndü! Patlayan konserve ağır yaraladı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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