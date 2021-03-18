Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas’ta geçtiğimiz gün etkili olan kar yapışı hayatı olumsuz etkiledi. İl Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, kar yağışı nedeniyle 62 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.