Sivas’ta geçtiğimiz gün etkili olan kar yapışı hayatı olumsuz etkiledi. İl Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, kar yağışı nedeniyle 62 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
62 köy yolu ulaşıma kapandı
18.03.2021 - 09:46 | Son Güncelleme: 18.03.2021 - 09:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ta etkili olan kar yağışı sonrası 62 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.
Etiketler : sivas,kar,ulaşım,
775501 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/775501.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER