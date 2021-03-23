İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararına göre, Hamzaoğlu köyü Çattepe Mahallesi'nde artan vaka sayıları nedeniyle 10 gün karantina uygulaması başlatıldı. Giriş çıkışlara izin verilmeyen mahallede, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.
Kastamonu'da bir mahalle karantinaya alındı
23.03.2021 - 18:40 | Son Güncelleme: 23.03.2021 - 18:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallenin karantinaya alınmasına karar verildi.
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