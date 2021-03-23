İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararına göre, Hamzaoğlu köyü Çattepe Mahallesi'nde artan vaka sayıları nedeniyle 10 gün karantina uygulaması başlatıldı. Giriş çıkışlara izin verilmeyen mahallede, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.