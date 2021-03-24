Edinilen bilgiye göre, Kırıkhan-Hassa yolunda Caner Süer yönetimindeki 21 FY 768 plakalı 2 römorklu traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Yaralanan sürücü, Kırıkhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Devrilen traktör, ardından olay yerine gelen ekipler tarafından kaldırıldı.
Hatay’da traktörü devrildi: 1 yaralı
24.03.2021 - 18:05 | Son Güncelleme: 24.03.2021 - 18:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’da kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.
Etiketler : Hatay,
777113 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/777113.aspx
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