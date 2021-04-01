Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mart ayının ortalarından itibaren erik hasadına başlandığını kaydeden Çolakoğlu, "İlimizde 10 bin dekar civarında erik alanımız bulunmaktadır. 6 bin dekara yakını ise Samandağ'dadır.Toplam 10 bin tonun üzerinde de bir erik rekoltemiz bulunuyor . İlk hasada başlandığı zaman üreticin kilogramını 120 liradan satmaya başlamıştı . Şu an ise 60 lira civarında satılıyor. Çiftçilerimize ürettikleri ürünün bereketli olmasını diliyorum."ifadesini kullandı.