Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı. Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 92 evde karantina uygulamasına başlandı.
Adıyaman'da 92 ev Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
13.04.2021 - 18:13 | Son Güncelleme: 13.04.2021 - 18:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 92 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Etiketler : korona,karantina,haberler,
782399 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/782399.aspx
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