İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda Lapseki ilçesinde kullanmak için 100 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan İ.S. ve M.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
29.04.2021 - 18:44 | Son Güncelleme: 29.04.2021 - 18:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler : Çanakkale,
786534 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/786534.aspx
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