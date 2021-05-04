Merzifon ilçesinde ikindiden sonra sağanak yağış etkili oldu. Sağanakla birlikte Merzifon'a bağlı Karatepe köyüne yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi nedeniyle H.C.K. (31) olay yerinde hayatını kaybetti.
Merzifon'da yıldırım düştü: 1 ölü
04.05.2021 - 00:54 | Son Güncelleme: 04.05.2021 - 00:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Amasya'nın Merzifon ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : merzifon,yıldırım,
787540 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/787540.aspx
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